Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor

Eğitimciler ve Akademisyenler, 14 Mart'a Kadar Başvuruda Bulunabilecek Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı. 20-22 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan konferansın bu yılki teması "Milli Kültür ve Değerler Edinimi Eylem Araştırması" olarak belirlendi. Öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler, sahada gerçekleştirdikleri iyi uygulamalarla 14 Mart'a kadar https://dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Ele Alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkçenin öğretimi ve geliştirilmesini eğitim sisteminin temel politikalarından biri olarak benimserken, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek konferansla Türkçe ve dil eğitimindeki gelişmeleri takip etmek ve görünür kılmak amaçlanıyor.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Onursal Başkanlığını yapacağı etkinlikte, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve akademisyenler bir araya gelerek Türkçe ve dil eğitimini değerler edinimi perspektifiyle değerlendirecek.Türk Dil Kurumu iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, sahada uygulanan başarılı örnekler paylaşılacak ve elde edilen bulgular kamuoyuna duyurulacak.

Panel ve Atölye Çalışmaları Düzenlenecek

Konferansta, sözlü ve poster sunumlarının yanı sıra alanında uzman isimlerin katılımıyla paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.Konferansa, Milli Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler başvuru yapabilecek. Başvurular iki aşamalı değerlendirme sürecine tabi tutulacak ve en iyi uygulamalar seçilecek.

Konferans Sonuçları Kitaplaştırılacak

Konferans sonunda, sunulan bildiriler ve posterler, özet kitabında yer alacak ve ayrıca bildiriler kitap olarak yayımlanacak.

Geçmiş Konferanslar Önemli Çıktılar Ortaya Koydu

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, dil eğitimi ile ilgili konferanslarına 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" ile başladı.Sonraki yıllarda gerçekleştirilen etkinlikler, Türkçenin öğretimine yönelik iyi uygulamaların paylaşılmasına ve bilimsel değerlendirmelerle geliştirilmesine katkı sundu.Geçen yıl Ankara'da yapılan konferansa yaklaşık 1400 kişi katılmış, 93 bildiri ve 38 poster sunumu gerçekleştirilmişti.Bu yıl düzenlenecek konferans da dil eğitimi alanında yenilikçi yaklaşımların paylaşılmasını ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefliyor.