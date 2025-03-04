İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye, İran'ın Türkiye'nin politikalarına yönelik kamuoyuna açık şekilde yaptığı eleştiriler nedeniyle İran'ın Ankara'daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İran maslahatgüzarına "Dış politika meselelerinin iç politika malzemesi haline getirilmemesi gerektiği" mesajının iletildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Fidan, geçtiğimiz hafta Katar merkezli El Cezire'ye verdiği röportajda, İran'ın Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek vermesi ihtimaliyle ilgili olarak "Başka ülkelerde rahatsızlık oluşturmak isteyenler, aynı durumla kendileri de karşılaşabilir. Camınıza taş atılmasını istemiyorsanız, başkasının camına taş atmayacaksınız" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Bu sözlerin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, Türkiye'yi eleştiren bir açıklama yaparak, "Türk dostlarımızın Siyonist rejimin (İsrail) Suriye ve bölgedeki politikaları hakkında daha fazla düşünmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.