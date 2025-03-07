Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve dört gün süren arama çalışmaları sonucunda gece saatlerinde bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölüm sebebi belli oldu.

MEMİŞOĞLU HİPOTERMİ DEDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır'da şehir hastanesi şantiyesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili konuşan Memişoğlu, "Allah rahmet eylesin Mimar Ece Hanım'ı kaybettik gece 3'te. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. İnşallah sonuçta çok acı bir olay, gerçekten eşine sabırlar diliyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmış, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu dün gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.