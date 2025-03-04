Özel Harekat Polis Aracı Kaza Yaptı: 6 Polis Yaralı
Şanlıurfa-Mardin karayolunda özel harekat polislerini taşıyan araç kaza yaptı. 6 polis yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumları iyi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 15:28, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 15:36
Şanlıurfa'da özel harekat polislerini taşıyan ekip aracının reklam panosuna çarpması sonucu 6 polis memuru yaralandı. Özel harekat polislerini taşıyan araç, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 5. kilometresinde kaldırıma çıktıktan sonra reklam panosuna çarptı. Kazada 6 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı Polisler Hastaneye Sevk Edildi
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.