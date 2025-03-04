Özel Harekat Polis Aracı Kaza Yaptı: 6 Polis Yaralı

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da özel harekat polislerini taşıyan ekip aracının reklam panosuna çarpması sonucu 6 polis memuru yaralandı. Özel harekat polislerini taşıyan araç , Şanlıurfa-Mardin karayolunun 5. kilometresinde kaldırıma çıktıktan sonra reklam panosuna çarptı. Kazada 6 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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