4 kişi tarafından darbedilen sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.İ. ve M.E.K. tutuklandı, İ.S. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Aras, 1 Mart saat 03.00 sıralarında evine dönerken Ali Çetinkaya Caddesi'nde 4 kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre 4 şüpheli, para ve değerli eşyalarını vermeyen Aras'ı darbedip kaçtı.

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