4 kişi tarafından darbedilen sağlık görevlisi hayatını kaybetti
Antalya'da darbedilen paramedik Hamit Aras hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 16:03, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 17:59
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 kişi tarafından darbedilen paramedik Hamit Aras (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın Detayları
5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Aras, 1 Mart saat 03.00 sıralarında evine dönerken Ali Çetinkaya Caddesi'nde 4 kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre 4 şüpheli, para ve değerli eşyalarını vermeyen Aras'ı darbedip kaçtı.
Hastane Süreci
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Aras, kurtarılamadı.
Emniyet Çalışmaları ve Sonuçları
- Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
- Şüpheliler İ.S. (17), G.A. (17), S.İ. (20) ve M.E.K'yi (17) gözaltına alındı.
Adli Süreç
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.İ. ve M.E.K. tutuklandı, İ.S. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.