Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor

Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı. Zam şampiyonu yüzde 94'lük artışla eğitim harcamaları oldu.

Özel Okulların Ücret Artışları

Bazı özel okulların erken kayıt ücretlerini açıklaması ve bununla birlikte üniforma, kırtasiye ve yemek ücretlerinin de eklenmesiyle eğitim harcamaları listede ilk sırada yer aldı.

Velilerin Tepkisi

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre; okul fiyatları velileri isyan ettirdi. Bazı özel okulların fahiş fiyat artışı yaptığını söyleyen veliler, denetimlerin sıkılaştırılmasını istedi.

Özel Okullar Neden Zamlanıyor?

Sektör temsilcilerine göre, farklı kalemlere gelen zamlar eğitime de yansıyor. Ücret artışının, giderlerin karşılanabilmesi için gerekli olduğu belirtiliyor.En yüksek maliyetlerin personel ve kira giderleri olduğunu belirten özel okul temsilcileri, yıllık ücretin yüzde 70'inden fazlasının personele ayrıldığını ifade ediyor.

Eğitimde Ücretler Nasıl Düşürülür?

Eğitimde ücretlerin düşebilmesi için bazı öneriler de var.

KDV indirimi yapılabilir.

Devletin özel okullar için uyguladığı teşvik programının yeniden hayata geçirilmesi savunuluyor.



