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Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hatay'da yaptığı açıklamada işsizlik oranının 21 aydır tek hanelerde seyrettiğini ve genç işsizliğin azaldığını belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 16:50, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 16:50
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Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde

Hatay'da temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının 21 aydır tek hanede seyrettiğine dikkat çekerek genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 14,9 seviyesine gerilediğini söyledi.

Vedat Işıkhan'ın Hatay Ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Valilik ziyareti gerçekleştiren Bakan Işıkhan, AFAD il müdürlüğü toplantı salonunda iş adamları ve STK'lar ile bir araya geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunduğu toplantı öncesi Bakan Işıkhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşsizlik Oranında Düşüş

Bakan Işıkhan, işsiz sayısının Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin azaldığını ifade ederek, "İşsizlik oranımız son 21 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor." dedi. İşsiz sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldı. Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda işsizlik oranında da gerileme devam ediyor. Bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,7 puan azalan işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti.

İstihdam Artışı ve Genç Nüfus


  • İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 32 milyon 531 bin kişi oldu.
  • İstihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 49,2 oldu.
  • İşgücü, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 287 bin kişi artarak 35 milyon 534 bin kişi olarak gerçekleşti.
  • İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yıla göre 1,9 puan azalarak yüzde 14,9 seviyesine geriledi. Özellikle enflasyonu düşürmek için yoğun politikaların gerçekleştiği bu dönemde, istihdam verilerinde bu seviyeleri yakalamak önemli bir başarıdır.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh, daha bağımsız hale getirmek için çalışıyoruz. Bu vizyonun en önemli sacayaklarından biri de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelidir."

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