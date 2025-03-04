CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde hile iddiasına soruşturma

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddiası üzerine harekete geçti. Başsavcılık, bu iddialarla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.