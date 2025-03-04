CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde hile iddiasına soruşturma
CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde hile yapıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 16:58, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 20:44
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddiası üzerine harekete geçti. Başsavcılık, bu iddialarla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.