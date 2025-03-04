Kahramanmaraş'ta yorgun mermi cinayetinde sanığa 18 yıl hapis
Elbistan'da yorgun mermiyle hayatını kaybeden Kevser Bozkurt'un davasında, sanık Güray Türk'e 'olası kastla öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 17:07, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 17:07
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kadının yorgun mermiyle ölmesiyle ilgili yargılanan sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Kevser Bozkurt'un yakınları ile tutuklu yargılanan Güray Türk ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Yorgun Mermi Faciası: Kevser Bozkurt'un Ölümü
Kevser Bozkurt (28), 8 Ağustos 2024'te Çiçek Mahallesi'ndeki evinin önünde oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiş, olayın ardından yapılan balistik incelemede, genç kadının vücudundan çıkan mermi çekirdeğinin Güray Türk'ün (28) silahına ait olduğu tespit edilmişti.