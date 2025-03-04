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İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı, Sadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında yasa dışı bahis reklamları nedeniyle 1 ila 3 yıl hapis talep ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 17:15, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 21:03
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İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, Ilıcalı ile bazı şüphelilerin TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Saadettin Saran ve Ekibine Yasa Dışı Bahis İddiası

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Saadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, "S SPORT" internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebi yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Saran "şüpheli" olarak yer aldı.

Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. ve Yasa Dışı Bahis İddiaları

İddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin "Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş." bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddia edildi. Bu kişiler, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamenin Mahkemeye Gönderilmesi

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi. Bu gelişmeler, İstanbul'da yasa dışı bahisle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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