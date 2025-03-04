Etimesgut'ta Güneş Enerjili Mamamatikler Hizmete Girdi

İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde
Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor
Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor
Yeni Kimlik Kartı değişimini tamamlayan ilk ve tek il
Yeni Kimlik Kartı değişimini tamamlayan ilk ve tek il
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 17 gözaltı
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 17 gözaltı
Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra Yakalandı
Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra Yakalandı
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı
Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı
OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru
OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru
Aile Yılı'nda Gençlere Evlilik Desteği
Aile Yılı'nda Gençlere Evlilik Desteği
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Benzine indirim geldi, tablo değişti
Benzine indirim geldi, tablo değişti
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 365 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 365 şüpheli yakalandı
Mart Ayında Türkiye'de Bahar Havası Başlıyor
Mart Ayında Türkiye'de Bahar Havası Başlıyor
Doğu Anadolu'da Kar Tatili: 4 İlçede Eğitime Ara
Doğu Anadolu'da Kar Tatili: 4 İlçede Eğitime Ara
Fırıncılar Düşük Gramaj Pide Üretmek İstemiyor
Fırıncılar Düşük Gramaj Pide Üretmek İstemiyor
Aile Hukukunda Yeni Dönem: Boşanma ve Nafaka Düzenlemeleri
Aile Hukukunda Yeni Dönem: Boşanma ve Nafaka Düzenlemeleri
HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Ana sayfaHaberler Yaşam

Etimesgut'ta Güneş Enerjili Mamamatikler Hizmete Girdi

Etimesgut Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak amacıyla güneş enerjili mamamatikler kurdu. 5 farklı noktada bulunan bu cihazlar, 1 TL karşılığında 100 gram mama veriyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2025 16:30, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 17:35
Yazdır
Etimesgut'ta Güneş Enerjili Mamamatikler Hizmete Girdi

Etimesgut Belediyesi Can Dostlarımız için Duyarlı bir Projeye daha İmza Attı Etimesgut Belediyesi, son dönemde yaptığı sokak hayvanları odaklı çalışmalarına bir yenisini ekledi. Sahipsiz sokak hayvanlarını belediyede işe alan, yıl içinde cadde ve sokaklara mama ile su kabı koyan belediye yönetimi, şimdi de ilçenin farklı yerlerine mamamatikler koymaya başladı.

Can Dostları İçin Güneş Enerjisi ile Çalışan Mamamatikler Sokaklarda

Etimesgut Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulamalardan biri olan Mamamatik, sokaklardaki yerini almaya başladı. 5 farklı noktada güneş enerjisi ile çalışan mama kumbaraları monte edildi.

  • Ahi Elvan Kreşi ve Kaymakamlık önü
  • Cumhuriyet Meydanı
  • Yapracık Emekliler Konağı
  • Güzelkent Aile Yaşam Merkezi

Bu uygulama ile hem sevimli dostlarımızın besin ihtiyacı karşılanıyor hem de sahipsiz hayvanlara karşı farkındalık oluşturuluyor. 1 TL ile çalışan otomatlar şu an belirlenen noktalarda hizmet veriyor.

Etimesgut Belediyesi'nden Hayvan Dostu Uygulama

Etimesgut Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Faruk Zehir,

"Etimesgut Belediyesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyoruz. İlçemizde belirlemiş olduğumuz noktalara tamamen güneş enerjisiyle çalışan mama kumbaraları koyduk. Vatandaşlarımız bu kumbaraları kullanarak sokak hayvanlarına destek olabilirler. Soğuk kış günlerinde elimizden geldiğince her canlımızı düşünmeye çalışıyoruz. Sistem tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. 1 TL atıldığında hazneye 100 gram mama düşüyor. Can dostlarımız da günlük beslenme ihtiyacını kolayca karşılayabiliyor. Şu an için 5 farklı noktaya mama kumbaralarımızı yerleştirdik. Her vatandaşımızın bu konuda duyarlı olmasını bekliyorum."
ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber