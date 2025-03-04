Etimesgut'ta Güneş Enerjili Mamamatikler Hizmete Girdi

Etimesgut Belediyesi Can Dostlarımız için Duyarlı bir Projeye daha İmza Attı Etimesgut Belediyesi, son dönemde yaptığı sokak hayvanları odaklı çalışmalarına bir yenisini ekledi. Sahipsiz sokak hayvanlarını belediyede işe alan, yıl içinde cadde ve sokaklara mama ile su kabı koyan belediye yönetimi, şimdi de ilçenin farklı yerlerine mamamatikler koymaya başladı.

Can Dostları İçin Güneş Enerjisi ile Çalışan Mamamatikler Sokaklarda

Etimesgut Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulamalardan biri olan Mamamatik, sokaklardaki yerini almaya başladı. 5 farklı noktada güneş enerjisi ile çalışan mama kumbaraları monte edildi.

Ahi Elvan Kreşi ve Kaymakamlık önü

Cumhuriyet Meydanı

Yapracık Emekliler Konağı

Güzelkent Aile Yaşam Merkezi

Bu uygulama ile hem sevimli dostlarımızın besin ihtiyacı karşılanıyor hem de sahipsiz hayvanlara karşı farkındalık oluşturuluyor. 1 TL ile çalışan otomatlar şu an belirlenen noktalarda hizmet veriyor.

Etimesgut Belediyesi'nden Hayvan Dostu Uygulama

Etimesgut Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Faruk Zehir,

"Etimesgut Belediyesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyoruz. İlçemizde belirlemiş olduğumuz noktalara tamamen güneş enerjisiyle çalışan mama kumbaraları koyduk. Vatandaşlarımız bu kumbaraları kullanarak sokak hayvanlarına destek olabilirler. Soğuk kış günlerinde elimizden geldiğince her canlımızı düşünmeye çalışıyoruz. Sistem tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. 1 TL atıldığında hazneye 100 gram mama düşüyor. Can dostlarımız da günlük beslenme ihtiyacını kolayca karşılayabiliyor. Şu an için 5 farklı noktaya mama kumbaralarımızı yerleştirdik. Her vatandaşımızın bu konuda duyarlı olmasını bekliyorum."

ifadelerini kullandı.