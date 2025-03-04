Cem Köksal görevi bıraktı, Zorlu Holding'in yeni CEO'su Ömer Yüngül

Zorlu Holding'de Üst Yöneticilik (CEO) görevinden ayrılan Cem Köksal'ın yerine Ömer Yüngül atandı.

Zorlu Holding'den Yeni CEO Ataması

Holdingden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Holding Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Cem Köksal'ın görevinden ayrılmasının ardından Zorlu Holding'in yeni CEO'su Ömer Yüngül olarak belirlendi. Açıklamada, Zorlu Grubu'nun tüm çalışmalarının ve programlarının planlandığı şekilde devam edeceği kaydedildi.