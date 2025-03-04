Cem Köksal görevi bıraktı, Zorlu Holding'in yeni CEO'su Ömer Yüngül
Zorlu Holding, CEO pozisyonunda değişikliğe gitti. Cem Köksal'ın görevden ayrılması sonrası Ömer Yüngül yeni CEO olarak atandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 17:58, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 21:06
Zorlu Holding'de Üst Yöneticilik (CEO) görevinden ayrılan Cem Köksal'ın yerine Ömer Yüngül atandı.
Zorlu Holding'den Yeni CEO Ataması
Holdingden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Holding Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Cem Köksal'ın görevinden ayrılmasının ardından Zorlu Holding'in yeni CEO'su Ömer Yüngül olarak belirlendi. Açıklamada, Zorlu Grubu'nun tüm çalışmalarının ve programlarının planlandığı şekilde devam edeceği kaydedildi.