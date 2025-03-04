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Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ramazan boyunca yumurtada ve diğer gıda, et ve süt ürünlerinde bizim ihtiyacımızdan fazlası var. Dolayısıyla bunlarla ilgili herhangi bir eksiklik kesinlikle söz konusu değil. Dolayısıyla buna paralel olarak da fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 18:08, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 18:11
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Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz

Yumaklı, Mahmudiye ilçesindeki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Etçi Damızlık Tavuk Yerleşkesi'nde yaptığı konuşmada, kanatlı sektörünün Türkiye için stratejik sektörlerden biri olduğunu söyledi. Söz konusu sektörün özellikle et ya da yumurta tüketiminde vatandaşların tüketim ağırlığı da düşünüldüğünde son derece önemli olduğunu belirten Yumaklı, yaklaşık 3 milyon kişinin geçimini bu sektörden sağladığını vurguladı.

Kanatlı Sektöründe Ticaret Hacmi

Kanatlı sektörünün yaklaşık 5,5 milyar dolar ticaret hacminin olduğunu aktaran Yumaklı, "Türkiye olarak bizim kanatlı sektörümüz hem et üretimi için hem de yumurta üretimi için çok disiplinli bir sektör. Kapasitesinin yüzde 85-90'ını kullanıyor. Neredeyse kapasitesinin tamamını kullanıyor dediğimiz güçlü bir sektör." dedi.

Et ve Yumurta İhracatında Türkiye'nin Konumu

Bakan Yumaklı, Türkiye kanatlı sektörünün et üretiminde dünyada 9'uncu, yumurta üretiminde ise 10'uncu sırada yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak bunun ihracat tarafına baktığımızda et ihracatında 5'inci sıradayız. Yumurta ihracatında ise 3'üncü sıradayız. Bizim her konuda olduğu gibi yerli ve milli üretimi artırmak ve ithalat bağımlılığını sona erdirmekle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."


Beyaz Et Üretimi İçin 17 İl Belirlendi

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde geliştirilen etçi ırkı tavuğa "Anadolu-T" adının verildiğini aktaran Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli ve milli üretimi artırmak ve piyasadaki oranını elbette ithalata oranla daha da geliştirmek üzere üretim planlamamızın en önemli başlıklarından birisi olan beyaz et üretimiyle ilgili de 17 ilimizi belirledik."


Potansiyel Yerli ve Milli Üretime Dönüştürülecek

Araştırma enstitüsünde iki yıl boyunca "Anadolu-T" markasının ve geliştirilen bu ırkın performansının takip edileceğini aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu iki yıllık sürede halihazırda piyasa payı son derece düşük ancak o istediğimiz hedeflere bu süre sonunda ulaşmış olacak."

Bakan Yumaklı, kanatlı sektörünün vatandaşların ihtiyacı olan yumurtayı üretip fazlasını da ihraç etmek üzere yoğun çabaları olduğunu anlattı. Ramazan ayında bazı temel gıda maddelerinde fiyatlarla alakalı birtakım sorunlar oluşabileceğine dikkati çeken Yumaklı, şöyle konuştu:

"Ancak hem sektör hem biz hem Bakanlık hem diğer paydaşlar yumurta üretimiyle ilgili ve bunların fiyatıyla alakalı herhangi bir problem olmayacağını belirttiler."

Bakan Yumaklı, daha sonra Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Yumaklı'ya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak eşlik etti.

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