İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakim karşısına çıktı

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ön inceleme duruşmasına davacı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına cumhuriyet savcısı Mehmet Ateş, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 davalı ile avukatları katıldı.

Duruşmanın Detayları





Davalı İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı avukatları ile müdahillik talebinde bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, Hollanda, İtalya ve Fransa barosu temsilcileri ile bazı milletvekilleri de takip etti.

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı Ateş, davanamedeki taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ise baroların kendi seçimleriyle belirlenen karar organlarıyla faaliyet gösterdiğini belirtti ve baroların hukuk devletinin bekçisi olduğunu vurguladı.

Diğer davalılar ve avukatları ise olayın dava şartının henüz gerçekleşmediği gerekçesiyle ön inceleme duruşmasının ertelenmesini talep etti.





Ara Karar ve Sonraki Adımlar





Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türkiye Barolar Birliğinin feri müdahillik isteminin kabulüne karar verdi.

Davalı avukat Fırat Epözdemir'in bir sonraki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılması için bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına hükmetti.

Mahkeme, diğer talepleri reddederek duruşmayı 21 Mart'a erteledi.





Davanın Geçmişi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma Detayları





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 7 Ocak'ta savcılıkça ifadeleri alınmış, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığından izin talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında "1136 sayılı Avukatlık Kanunu" kapsamında Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştı.





Davanamenin İçeriği





Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilen davanamede, Suriye'de etkisiz hale getirilen Cihan Bilgin'in terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında sunuculuk yaptığı belirtilmişti.

Etkisiz hale getirilen Nazım Daştan'ın da terör örgütünün hücre yapılanmaları içinde örgütün sorumluları ile irtibatlı olarak faaliyetleri organize ettiği belirtilmişti.

Davanamede, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan açıklamayla Daştan ve Bilgin'in övüldüğü gerekçesiyle, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden soruşturma izni talep edildiği kaydedilmişti.





Avukatlık Kanunu'nun İlgili Maddeleri

"Davalı Baro Başkanlığı ile yönetim kurulunun faaliyet amacıyla kendisine verilen yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle, illegal faaliyetlerde kullanıldığı" değerlendirmesi yapılan davanamede, bu kapsamda idari yönden de tedbir alınması gerektiği belirtilmişti.Davanamede, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talep edilmişti.