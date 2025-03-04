2025 Aile Yılı Sevgi ve Dayanışma ile Kutlanacak

Bakan Göktaş, Kırşehir'de bir otelde şehit aileleri, gaziler ve huzurevi sakinlerinin katılımıyla düzenlenen "Büyük Aile İftarı"nda, Anadolu'nun ruhu Kırşehir'de bir araya gelmekten, iftar bereketini ve ramazanın huzurunu paylaşmaktan duyduğu sevinci dile getirdi.

Aile Yılı ve Kültürel Değerlerin Güçlendirilmesi

Bir araya geldikleri sofralarla gelenekleri, kültürü ve değerleri kuşaktan kuşağa aktardıklarını, birlikteliklerle aile yapısının ve değerlerin daha da güçlendiğini vurgulayan Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı. Göktaş, ailenin önemini yeniden hatırlatmak, aileyi karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı korumak için çalıştıklarını vurguladı. Aile bireyleri arasındaki dayanışmayı, kuşaklararası bağları güçlendirecek faaliyetler yürüttüklerini söyleyen Göktaş, "Gençlerimizin yuva kurmaları için verdiğimiz teşvikler devam ediyor. 13 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'nu, evlilik kredisini yaygınlaştırdık." dedi. Bu kapsamda Kırşehir'de 103 gencimiz bu krediye başvurdu. Kültürden sanata, eğitimden ulaşıma her alanda ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Sosyal Hizmet Merkezleri ile Topluma Ulaşım

"Sosyal Hizmet Merkezlerimizle toplumun her kesimine ulaşıyoruz." Kırşehir'i 23 yıldır olduğu gibi eser ve hizmet siyasetiyle kalkındırmaya, güçlendirmeye devam ettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kırşehir'e 49 milyar liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Göktaş, bu yatırımların 3 milyar liralık kısmının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alanında gerçekleştirildiğini ifade etti. Göktaş, ailelerin refahı için destek programları sunduklarını, çocukların eğitimleri ve sağlıklı gelişimleri için hizmetler geliştirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Sosyal Hizmet Merkezlerimizle toplumun her kesimine ulaşıyoruz. Kıymetli büyüklerimizin yaş almaları için bu birlikteliğimizin devam etmesini istiyoruz. Yaşlı Destek ve Ulusal Vefa Programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Huzurevlerimiz ve Yaşlı Bakım Merkezlerimizle hem günlük ihtiyaçlarını karşılıyor hem de sosyalleşmelerine imkan tanıyoruz. Bu akşam sofralarımızı ve kalplerimizi açarak geçmişin izlerini, geleceğin umutlarını ve şimdinin güzelliklerini paylaşıyoruz. Her birinizin varlığı bu programın coşkusunu ve samimiyetini artırıyor. İnşallah hep birlikte 2025 Aile Yılı da sevgi, saygı ve dayanışmayla taçlandırdığımız bir yıl olacak."





Kırşehir'e İki Önemli Yatırım

Kırşehir'e kazandırdıkları iki önemli yatırımı da katılımcılarla paylaşan Bakan Göktaş, "Kırşehir merkezde Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Kaman ilçesinde Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini de sizlerin hizmetine en kısa sürede sunmayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi. Her iki merkezimizin çalışmalarını tamamladığımız zaman Kırşehir'e engelli kardeşlerimiz ve aileleri için çok daha kapsamlı, nitelikli ve erişilebilir hizmet olanakları kazandırmış olacağız.Kırşehir'deki temasları kapsamında Vali Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgi alan Göktaş, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda da partililerle bir araya geldi.