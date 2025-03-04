Arkadaşlarıyla ava giden Ahmet, kazara kendini vurup öldü

Olay, akşam saatlerinde Aydınpınar köyünde meydana geldi. Ahmet Kafkas Keleş, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak arkadaşlarıyla birlikte evinin arkasında bulunan fındık bahçesine ava gitti. Fındık bahçesinin girişinde bulunan tellerden atlarken takılan Keleş, dengesini kaybetmesi sonucu yanlışlıkla elindeki tüfeğin tetiğine bastı. Keleş, tüfekten çıkan saçmaların kendisine isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

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