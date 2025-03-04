Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi

Kurum, Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen "kırsal uydu kentine" ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Hatay Kumlu'da vatandaşımızın da istediği gibi 16 mahalleyi birleştirdik, kırsal uydu kentimizi kurduk. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle doğal dokuyla uyumlu, yöresel mimariyle 692 köy evi inşa ettik. Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz. Ahmet ağabeyimizin de dediği gibi 'Arkamızda babamız var, devletimiz var.'"

Hatay'da 5 bin 500'ü aşkın köy evi teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yıkıma uğrayan köylerde modern köy konutlarının yapımına devam ediliyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Hatay'ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 16 mahallede yıkılan evlerin yerine Kumlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti kuruldu.

Betonarme ve çelik karkastan yapılan evler, 100 ile 125 metrekare aralığında 3+1 olarak inşa edildi.

İnşası tamamlanan 692 köy evi hak sahiplerine etap etap teslim ediliyor.

Uydu kentte altyapı, zemin iyileştirmeleri ve yollar da hızla tamamlanırken; okul, sağlık ocağı ve ibadethane için de yerler ayrılıyor.

Hatay'da bugüne kadar 5 bin 554 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. Yıl sonunda bu sayının 10 bin 763'e yükselmesi bekleniyor. Deprem bölgesinde ise bugüne kadar 32 bin 260 köy evinin yapımı tamamlandı. Yıl sonunda 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor.