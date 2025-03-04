Sakarya'da Feci Kaza: Genç Çift Hayatını Kaybetti
Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton bariyerlere çarpan araçta genç çift hayatını kaybetti, bebekleri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 21:27, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 21:31
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen kazada, beton bariyerlere çarpan otomobildeki evli çift hayatını kaybetti, bebekleri ise yaralandı. Selman Güngör (33) yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı gişelerinde beton bariyerlere çarptı.
Kaza Detayları ve İlk Müdahaleler
- Kazada sürücü Selman Güngör ile eşi Yonca Güngör (33) ve 1 haftalık bebekleri Su Alya Güngör yaralandı.
- Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Sağlık görevlileri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
- Anne Yonca Güngör ve bebekleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Yonca Güngör, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Bebeğin tedavisi ise sürüyor.