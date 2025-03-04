Türkiye-Meksika İlk Kez Karşı Karşıya Gelecek
Türkiye, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'de Meksika ile ilk kez karşılaşacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 21:36, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 21:35
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak.
Milli Takım Meksika ile Karşılaşacak
Milli takım, bu maçların ikincisini 10 Haziran Salı günü TSİ 03.30'da turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak.
İlk Kez Karşı Karşıya Gelecekler
- 2 ülke ilk kez karşı karşıya gelecek.
- Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda karşılaşacak iki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı ilk maç ise ilerleyen günlerde açıklanacak.