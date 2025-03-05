Boş arsada bulunan bebek cesedine ilişkin anneye adli kontrol

Güneştepe Mahallesi Alpaslan Sokak'ta boş arsada oynayan çocukların, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi bulmasına ilişkin yakalanan Endonezyalı anne P.N.D. ile baba Hasan A'nın sevk edildiği adliyedeki işlemleri sona erdi.

Savcılıkta ifadesinin ardından "çocuk düşürme" suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli P.N.D. hakkında "yurt dışına çıkamama" ve "belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Şüpheli Hasan A. ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Ne olmuştu?

Güngören'de boş arsada oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi bulmuştu.

Yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen bebek için inceleme başlatan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği Endonezyalı anne P.N.D. ile baba Hasan A'yı gözaltına almıştı.

Anne P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı Hasan A'nın da aynı gece bebeği üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü belirlenmişti.