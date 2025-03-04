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2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı

2025 Ocak ayında kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 194.163 oldu. Bireysel kredi borçluları ise 178.382 kişi olarak açıklandı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 04 Mart 2025 22:10, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 22:15
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2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2025 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2025 yılı ocak ayında 194.163 kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 178.382 kişi oldu.

2025 Yılı Ocak Ayında Yasal Takipteki Artış Oranı

2025 yılı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 56 artarak 303 bin kişi oldu.

Risk Merkezi Verileri

Risk Merkezi verilerine göre, Ocak 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 174 artış ile 148 milyar TL oldu.

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