Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolu yeniden ulaşıma açıldı
Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolu tek yönlü ulaşıma açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 22:17, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 22:59
Kabataş ilçesine bağlı Sayacatürk mevkisindeki Kabataş-Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.
Heyelan anının cep telefonuyla kaydedildiği yol ulaşıma çift yönlü kapandı.
Belediye ve Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlatırken sürücüler alternatif yollara yönlendirdi.
Ekiplerin yürüttüğü yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yol tek yönlü olarak ulaşıma açıldı.
Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapanan yola anında müdahale edildiğini belirterek, belediye ve Karayolları ekiplerince koordineli şekilde yürütülen çalışma sonrası yolun kısmi olarak ulaşıma açıldığını ifade etti.