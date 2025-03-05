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Ek Ders Modülü Uygulama Kılavuzu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile diğer görevlilerin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'a bağlı olarak belirlenmekte ve ek ders ücreti ödemeleri bu doğrultuda yapılmaktadır. Ek ders saatlerinin tespiti ve tahakkuk işlemlerinde mevzuat hükümlerine yönelik uygulama birliğinin sağlanması, öğretmenlerin üzerlerinde bulunan ders yüklerinin ayrıntılı bir şekilde görülebilmesi; personel, kurum, eğitim bölgesi, ilçe ve il bazlı raporların elde edilebilmesi amacıyla yürütülen "Ek Ders Modülü" tasarım ve pilot uygulama çalışmaları tamamlanmış olup modülün Ek-1 listede yer alan resmi eğitim kurumlarında kullanıma açılmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Mart 2025 16:00, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 09:13
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Ek Ders Modülü Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
Bu kapsamda, modülün kullanıma açılmasına yönelik olarak; a) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Ek-1 listede yer alan eğitim kurumlarına MEBBİS kurumsal kullanıcı yetkilendirme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. b) Kurumsal kullanıcı yetkilendirme işlemlerini müteakip kurum yöneticilerinin Ek Ders Modülüne Bakanlığımız veri tabanından otomatik yansıyan verileri kontrol etmeleri ve varsa hatalı kayıtlara kaynaklık eden modüllerde gerekli güncellemeleri yapmaları gerekmektedir. c) Güncelleme işlemi sonrası 2025 Mart ayı itibariyle ek ders tahakkuk işlemlerinin modül üzerinden yürütülmesine başlanacaktır. ç) Modülün bağlı olduğu veri tabanı ile uyumlu çalışması açısından 14.10.2024 tarihli ve E-98275137-719-117005426 sayılı yazımız belirtilen iş ve işlemlerin takvimine uygun olarak yürütülmesine devam edilecektir. d) Modül tanıtımına ilişkin Ek Ders Modülü Uygulama Kılavuzu ile tanıtıcı eğitim videosuna modül üzerinden de erişilebilecektir. Modülün etkin ve verimli bir şekilde kullanımına yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması, modüle ilişkin görüş, öneri ve problemlerin elektronik posta adresine [email protected] bildirilmesi gerekmektedir. İşte Kurum Türleri Listesi; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 21.02.2025 tarihli ve 127223085 sayılı yazısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14.10.2024 tarihli ve 117005426 sayılı yazısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ek Ders Modülü Uygulama Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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