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İnan Kıraç'ın Evlilik İptali Davasında yeni gelişme

İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali davasında, mahkeme vasilik davasını bekliyor ve dosyaya gizlilik kararı koydu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 22:45, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 22:47
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İnan Kıraç'ın Evlilik İptali Davasında yeni gelişme

Emine Alangoya ile iş adamı İnan Kıraç'ın yaptığı evliliğin iptali istemiyle açılan davada mahkeme, vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Dosyaya gizlilik kararı verildi.

İpek Kıraç'ın Başvurusu ve Mahkeme Kararları

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyete çıktı. Kıraç'a yapılan testler sonrasında oluşturulan rapor mahkemeye gönderildi.

Adli Tıp Raporu ve Mahkeme Kararı

Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği aktarıldı. Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı.

Davanın Ertelenmesi ve Gizlilik Kararı

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen 'evlenmenin iptali' davasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Dosyaya ayrıca gizlilik kararı verildi.

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