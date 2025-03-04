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564 yıl sonra belirlendi! İşte Fatih'in Trabzon'u fetih rotası

Fatih Sultan Mehmet'in 1461'deki Trabzon seferinin güzergahı, 564 yıl sonra akademisyenlerce belirlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 22:52, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 22:51
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564 yıl sonra belirlendi! İşte Fatih'in Trabzon'u fetih rotası

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u 1461 yılında fethederken kullandığı sefer güzergahı, 564 yıl sonra tespit edildi. 8 akademisyen, 2 yıl süren çalışmanın ardından Fatih Sultan Mehmet'in ordusuyla Bayburt-Aydıntepe-Maçka üzerinden Trabzon'a geldiğini belirledi.

Projenin Detayları ve Hedefleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Köse'nin yürütücülüğündeki "MÖ 401-400 yılında Onbinler'in ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e varış güzergahlarının tespit edilerek modellendirilip coğrafi işaretle belirlenmesi" projesi, AB destekli COST Aksiyonu Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı-SEADDA kapsamında KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkısıyla hazırlanarak TÜBİTAK'a sunuldu. Trabzon, Erzurum ve Gümüşhane'deki üniversitelerden 8 kişilik akademisyenin katılımıyla başlatılan projede kara güzergahı tespit edildi. Yaklaşık 2 yılda tamamlanan çalışma ile savaş ve fetih rotaları belirlendi. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethi için Bayburt-Aydıntepe-Maçka rotasını izlediği tespit edilirken, akademisyenler tarafından belirlenen rotalar dijital olarak haritalandırıldı.

Prof. Dr. İsmail Köse'nin Açıklamaları

Proje ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. İsmail Köse, 2 yıl boyunca literatür ile topografyayı eşleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Biz yaklaşık 2019 yılından itibaren bu yolları çalışıyor araştırıyorduk. Fakat finansman sorunu yaşamaya başladık. Bizim bütçelerle alttan çıkamamaya başladık. Proje yazmaya karar verdik. 2019 yılından itibaren projelendirdik. TÜBİTAK'a sunduk ve uluslararası proje olarak kabul edildi. 2022 yılında başladık araziyi taradık. 2024 yılında tamamladık." dedi.

"Koruma altına alınabilecek turizme kazandırılabilecek ölümsüzleşen bir eser bırakacağız"

Güzergah ile ilgili umdukları kadar iz bulamadıklarını kaydeden Köse, "Güzergahla ilgili iddialar var ama bizimki ilk. Öncelikle sevinçliyiz. Koruma altına alınabilecek turizme kazandırılabilecek ölümsüzleşen bir eser bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u Fetih Rotası Belirlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Doç. Dr. Osman Emir ise 4 ana rota üzerinden ilerlediklerini belirterek, "Güzergah için taslak bir haritamız var. 4 ana rotamız var." dedi.

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