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MEB, ek ders ücretlerinin ne zaman ödeneceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 19/02/2025 tarih ve 127096765 sayılı yazılarıyla; bir önceki aya ait kadrolu ve sözleşmeli personelin ek ders ücreti ödeneklerinin kadrolu ve sözleşmeli personelin maaş ve SGK giderlerinin n zaman gönderildiğini açıkladı. gönderilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Mart 2025 12:00, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 09:12
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MEB, ek ders ücretlerinin ne zaman ödeneceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 19/02/2025 tarih ve 127096765 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu.

Her ayın 1'i ila 5'i arasında bir önceki aya ait kadrolu ve sözleşmeli personelin ek ders ücreti, ücret karşılığı derse giren personel ve stajyer öğrencilerin ücret ödenekleri; her ayın 6'sı ila 10'u arasında ise kadrolu ve sözleşmeli personelin maaş ve SGK giderleri MEBBİS Ödenek Takip Modülü'ndeki sayılarına ve bir önceki ayın harcama miktarının karşılaştırılması ile ödenek talep edilmeksizin gönderilmektedir.

Anılan tarih aralıklarında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki görevli/sorumlu personel Ödeme Emri Belgelerini mal müdürlüklerine göndermeden/teslim etmeden önce ilgili bütçe tertiplerinden MYS'ye ödeneklerin aktarıldığını mutlaka kontrol etmelidir. Bütçe tertiplerinde eksik kalan ödenekleri varsa sadece ihtiyaç miktarı kadar ve gerekçe belirterek MEBBİS Ödenek Takip Modülü üzerinden ödenek talebinde bulunulmalıdır.

Bu açıklamalara göre ek ders ücretlerinin her ayın 1'i ila 5'i arasında muhasebeleştirilerek ödenmesi gerekmektedir.

Bu tarihler dışında ek ders ücretleri alan ilçe var ise bunun nedeni; promosyon anlaşmasında bir şart varsa bankada ücretin bekletilme süresi, sorumlu personelin zamanında ek ders ücretlerini muhasebeleştirmemesi, ödenek yetersizliği yada herhangi bir okulun belirtilen tarih aralığında ek dersleri muhasebe birimine bildirmemesidir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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