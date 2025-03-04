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Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) şubat ayına yönelik perakende satış verilerini açıkladı. Böylece 2025 şubat ayında en çok satan otomobil ve hafif ticari araç markaları belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 23:25, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 23:32
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Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 daralarak 159 bin 384 olarak kaydedildi.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satış Verileri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Şubat 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak 131 bin 965, hafif ticari araç satışları da yüzde 30,4 azalışla 27 bin 419 olarak gerçekleşti.

Şubat Ayı Pazar Durumu

Şubat ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı şubat ayında yüzde 14,4 daralarak 90 bin 730, aynı dönemde otomobil satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 38 azalarak 14 bin 709 olarak kayıtlara geçti.

Segmentlere Göre Pazar Dağılımı

Pazarın yüzde 82,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 74 bin 343 ile yüzde 56,3 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 175 ile yüzde 25,9 pay aldı.

Gövde Tiplerine Göre Tercihler

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 58,6 pay ve 77 bin 344 satışla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 24,6 pay ve 32 bin 481 satışla sedan, yüzde 16,1 pay ve 21 bin 238 adetle H/B otomobiller takip etti.

Yakıt Türlerine Göre Otomobil Satışları

Benzinli otomobil satışları 65 bin 517 ile yüzde 49,6 pay, hibrit otomobil satışları 37 bin 864 ile yüzde 28,7 pay, elektrikli otomobil satışları 16 bin 698 ile yüzde 12,7 pay, dizel otomobil satışları 11 bin 430 ile yüzde 8,7 pay ve otogazlı otomobil satışları 456 adetle yüzde 0,3 pay aldı.

Elektrikli Otomobil Satışları Arttı

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 41,1 artarak yüzde 9 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 259,1 artarak yüzde 3,6 paya sahip oldu.

Motor Hacimlerine Göre Satışlar

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 32,8 azalarak yüzde 58 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 31,9 düşüşle yüzde 0,4 pay alırken, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 22 artarak yüzde 0,3 pay olarak kaydedildi.

Şanzıman Türlerine Göre Dağılım

Otomatik şanzımanlı otomobiller 124 bin 287 ile yüzde 94,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7 bin 678 adetle yüzde 5,8 paya ulaştı.

Hafif Ticari Araç Gövde Tipi Tercihleri


  • Van gövde tipi: Yüzde 73,5 pay ve 20 bin 158 adetle en çok tercih edilen gövde tipi.
  • Kamyonet gövde tipi: Yüzde 12,9 pay ve 3 bin 544 adetle ikinci sırada yer aldı.


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