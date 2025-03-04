İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da yaşam maliyeti Şubat 2025 sonuçlarını açıkladı.

İstanbul'da Yaşam Maliyeti Artışı

Araştırmaya göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,47 arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 85 bin 453 TL olarak hesaplandı.

Geçen Aya Göre Artış

İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,10 artarken, şubat ayında dört kişilik bir ailenin 85 bin 453 lira olan ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 573 lira arttı.

Bebek Maması Fiyatlarında Çarpıcı Artış

Temel tüketim maddeleri fiyat artışlarına bakıldığında, en çarpıcı artış yüzde 42,38 ile bebek maması fiyatlarında yaşandı. Ayrıca, bisküvi fiyatları yüzde 86,05, tuvalet kağıdı fiyatları yüzde 95,01 ve domates fiyatları yüzde 50,25 oranında artış gösterdi.