İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti geçtiğimiz yıla göre yüzde 54,47 artarak 85 bin 453 TL'ye yükseldi.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da yaşam maliyeti Şubat 2025 sonuçlarını açıkladı.
İstanbul'da Yaşam Maliyeti Artışı
Araştırmaya göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,47 arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 85 bin 453 TL olarak hesaplandı.
Geçen Aya Göre Artış
İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,10 artarken, şubat ayında dört kişilik bir ailenin 85 bin 453 lira olan ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 573 lira arttı.
Bebek Maması Fiyatlarında Çarpıcı Artış
Temel tüketim maddeleri fiyat artışlarına bakıldığında, en çarpıcı artış yüzde 42,38 ile bebek maması fiyatlarında yaşandı. Ayrıca, bisküvi fiyatları yüzde 86,05, tuvalet kağıdı fiyatları yüzde 95,01 ve domates fiyatları yüzde 50,25 oranında artış gösterdi.