Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi, yol meselesi yüzünden aralarında kavga çıkan babasını tüfekle vurarak öldürdü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 23:52, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 23:50
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi Arat Dağı Mezrasında
meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Y.G. (41) ile babası
A.G. (74) arasında yol meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.G., av tüfeğiyle babasına ateş etti.
Ağır yaralanan A.G., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Birecik
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği A.G., kurtarılamayarak
hayatını kaybetti.
Y.G., olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.