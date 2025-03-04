Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi Arat Dağı Mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Y.G. (41) ile babası A.G. (74) arasında yol meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.G., av tüfeğiyle babasına ateş etti. Ağır yaralanan A.G., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği A.G., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Y.G., olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.