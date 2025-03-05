Coca Cola'yı boykot vurdu

Gazze soykırımı süresinde İsrail'e verdiği destek nedeniyle dünya genelinde boykot edilen Coca-Cola, 2024 yılında dünyada ve Türkiye'de zarar ettiğini duyurdu. Finansal sonuçlara göre; şirketin net satış gelirleri, bir öndeki yıla göre dünyada yüzde 5,6, Türkiye'de ise yüzde 7,5 oranında düştü. Şirketin CEO'su Karim Yahi, "Ekonomik ve jeopolitik zorlukların devam ettiğini" belirtip toparlanmaya çalıştıklarını söyledi.



Terör devleti İsrail, Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan 50 bini aşkın Filistinliyi şehit etti. 7 Ekim 2023'ten geçtiğimiz ay imzalanan ateşkese kadar soykırım saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail'e, en büyük desteği veren firmalar, başta İslam alemi olmak üzere birçok insan tarafından küresel ölçekte boykot ediliyor.

İsrail'e verdiği desteği gizlemeyen, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sofralarında en baş köşede yer alan Coca-Cola, 2024'e ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Coca-Cola'yı Türkiye'de boykot vurdu: Satış gelirleri düştü

Buna göre; şirketin net satış gelirleri bir öndeki yıla göre yüzde 7,5 oranında geriledi.

Şirketin CEO'su Karim Yahi, "Ekonomik ve jeopolitik zorlukların devam ettiğini" belirtip yeni yatırımlar yapacaklarını ve toparlanacaklarını söyledi.

"Toplam satış hacmi yüzde 2,2 geriledi"

Şirketten yapılan açıklamada, 2024'te makroekonomik zorluklarla karşılaştıkları vurgulanırken, finansal sonuçlarda da düşüş yaşandığı ifade edildi.

Şirketin toplam satış hacmi yüzde 2,2 gerileyerek 1,5 milyar ünite kasaya düştü.

Türkiye'deki hacim artışı ise yalnızca yüzde 0,1 seviyesinde kaldı.