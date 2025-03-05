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5 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

5 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 00:00, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 00:03
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5 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.51)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AP Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüşecek, AP Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Toplantısı'nda konuşacak.

- AP Dışişleri Komitesi, AP Sosyalistler ve Demokratlar Grubu ile Avrupa Bölgeler Komitesi'ni ayrı ayrı ziyaret edip görüşmelerde bulunacak Özel, Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ve Genel Sekreter Giacomo Filibeck ile bir araya gelecek.

(Brüksel/12.00-19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/09.30/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İplik ve Kumaş Fuarı ile MÜSİAD Ankara Şubesi'nin iftar programına katılacak.

(İstanbul/11.00-Ankara/18.51)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Paneli"nde konuşma yapacak.

(Ankara/10.15)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya'nın Rangers takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncusu Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Rangers müsabakası öncesi son antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.00)

3- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak İskoçya temsilcisi Rangers'ta teknik direktör Barry Ferguson ve bir oyuncusu, Ülker Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/21.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 28. haftasına; Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor, Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor ve Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Çorum/Şanlıurfa/16.00/İstanbul/20.30)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında; Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını ağırlayacak, Beşiktaş Fibabanka ise Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına konuk olacak.

(Ankara/19.30/Lübliyana/21.30)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçlarında; Galatasaray, İspanya'nın Unicaja takımını ağırlayacak, Manisa Basket ise Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibine konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Vilnius/20.30)

7- FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, İspanya'nın Bilbao Basket takımına konuk olacak.

(Bilbao/22.00)

8- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30)

9- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına konuk olacak.

(Novara/22.00)

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