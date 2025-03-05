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Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci Uyarısı

Erdoğan, MYK toplantısında 'Terörsüz Türkiye' sürecinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti ve provokasyonlara karşı uyardı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Mart 2025 07:25, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 07:32
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Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci Uyarısı

"Süreç yanlış anlaşılmalara ve istismarlara yol açabilir" diyen Erdoğan, "Rahatsız olanlar var, onlara fırsat vermemek adına özenli dil kullanın. Takipte kalın ve hassas olun" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarına, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Erdoğan'dan Süreçle İlgili Uyarılar

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, "Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun. Süreç, farklı anlaşılmalara, istismarlara yol açabilir. Bu işten rahatsız olanlar var. Onlara fırsat vermeme adına özenli dil kullanın. Süreci dikkatle izleyin ve takip edin, hassas olun" dedi. Provokasyonlara meydan verilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, atılan her adımın Türkiye ve Türk milletinin istikbali için olduğunu, bu yüzden provokatörlere prim verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ramazan Harekatı Başlıyor

Öte yandan, büyük kongre sonrası yapılan ilk MYK olması sebebiyle, Kurul'a yeni giren üyelerin ilk kez katıldığı toplantıda, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş teşkilatın ramazan programlaması üzerinde bir sunum yaptı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan MKYK, İl Başkanları Toplantısı ve MYK toplantısı tarihleri masaya yatırıldı. Ramazan ayı boyunca yapılacak ziyaretler ve hayata geçirilecek uygulamalar ele alındı.

81 İlde Etkinlikler Düzenlenecek

Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da, ramazan ayı organizasyonları ve teşkilat yapısı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Ercan, ramazan ayı boyunca deprem bölgesi öncelikli olmak ile birlikte 81 ilde eş zamanlı yapılacak olan çalışmaları MYK üyelerine aktardı.

Tüm Teşkilat Sahada Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayı iyi değerlendirmeleri için MYK üyelerine talimat vererek "Ramazanın manevi havasını yaşayın. İhtiyaç sahibi herkesin kapısını çalın. Rahmet ayının feyzinden faydalanın" dediği öğrenildi. Ramazan ayı boyunca parti yönetimi, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları ile bakanlar iftardan sahura kadar ve gün içerisinde birçok programda vatandaşla bir araya gelecek.

Çat Kapı Ziyaretlerle Halkla Buluşma

  • İftar ve sahur sofralarına ayrı bir önem verilecek, çat kapı ziyaretler artırılacak.
  • Hastane, huzurevi, esnaf, şehit yakını, engelli ve gazi ziyaretleri yapılacak.
  • Deprem illerine özel ramazan programları hazırlanacak.
  • Gençlere özel iftar ve sahur programları düzenlenecek.
  • Vefa buluşmaları sıklaştırılacak ve eski teşkilat üyeleri unutulmayacak.
  • Ramazan ayı, il ve ilçelerdeki yeni yönetimin vatandaş ile hemhal olabilmesi için iyi değerlendirilecek.


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