Gaziantep'te işçiler birbirine girdi! Gözünü kırpmadan 14 el ateş etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Değirmencik Mahallesinde bulunan bir inşaat firmasının şantiyesinde iddiaya göre, E.A.(42) isimli şahıs ile A.G.(43) arasında alacak verecek nedeni ile tartışma çıktı.

TAM 14 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi ile A.G. yanındaki tabanca ile E.A.'ya 14 el ateş etti. E.A. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 14 mermi ile ağır yaralandı, A.G. ise olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan A.G. isimli şahıs ise Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.