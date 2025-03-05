Türkiye Venezuela'da sahaya iniyor

İş birliğine yönelik somut adımların atılması için çalışmalar başladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun "Gelin petrolü siz çıkartın" çağrısı üzerine başlayan süreçte, TPAO ve yan kuruluşu TPIC'in Venezuela'daki hidrokarbon kaynaklarının aranması, üretilmesi, rafine edilmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanması gibi alanlarda projeler geliştireceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'NİN YAPISI UYGUN

Venezuela, yüzde 19,4'lük payla dünyada en büyük petrol rezervine sahip ülke konumunda bulunurken, 5,5 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle dünya sıralamasında dokuzuncu sırada. İki ülkenin bu zengin rezervlerin ekonomiye kazandırılması için somut adımlar atılmasında mutabık kaldığı belirtilirken, Türkiye'nin bu alandaki deneyimi ve TPAO ile TPIC'in teknik kabiliyetlerinin, Venezuela'daki ağır petrol yapısına uygun olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin sadece petrol ve doğal gaz değil, madencilik alanında da yatırım yapma fırsatlarını değerlendirdiği belirtiliyor. Eti Maden, MTA ve TPIC gibi Türk şirketlerinin Venezuela'da faaliyet gösterebileceği alanlar üzerinde istişarelerin sürdüğü kaydediliyor.