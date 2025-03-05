Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları ise artış gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.
Hava Sıcaklığı
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar
Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çığ Tehlikesi ile Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı
Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Toz Taşınımı
Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgelerimizde Hava
Marmara
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
- Edirne °C, 16°C: Az bulutlu ve açık
- İstanbul °C, 11°C: Az bulutlu ve açık
- Kırklareli °C, 16°C: Az bulutlu ve açık
- Kocaeli °C, 14°C: Az bulutlu ve açık
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği bekleniyor.
- A.Karahisar °C, 12°C: Az bulutlu ve açık
- Denizli °C, 17°C: Az bulutlu ve açık
- İzmir °C, 18°C: Az bulutlu ve açık
- Manisa °C, 17°C: Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
- Adana °C, 25°C: Az bulutlu ve açık
- Antalya °C, 25°C: Az bulutlu ve açık
- Hatay °C, 22°C: Az bulutlu ve açık
- Mersin °C, 24°C: Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- Ankara °C, 15°C: Az bulutlu ve açık
- Çankırı °C, 15°C: Az bulutlu ve açık
- Eskişehir °C, 14°C: Az bulutlu ve açık
- Konya °C, 12°C: Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
- Bolu °C, 14°C: Az bulutlu ve açık
- Düzce °C, 14°C: Az bulutlu ve açık
- Sinop °C, 11°C: Az bulutlu ve açık
- Zonguldak °C, 11°C: Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- Artvin °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu
- Samsun °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu
- Amasya °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu
- Trabzon °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- Erzurum °C, 2°C: Parçalı ve az bulutlu
- Kars °C, 4°C: Parçalı ve az bulutlu
- Malatya °C, 14°C: Az bulutlu ve açık
- Van °C, 5°C: Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- Diyarbakır °C, 18°C: Az bulutlu ve açık
- Gaziantep °C, 19°C: Az bulutlu ve açık
- Siirt °C, 18°C: Az bulutlu ve açık
- Şanlıurfa °C, 20°C: Az bulutlu ve açık
Denizlerde Hava Durumu
Karadeniz
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, batısı öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi, siste zayıf.
Marmara
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu güneyi yer yer sisli Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m Görüş: İyi, siste zayıf.
Ege
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m Görüş: İyi.
Akdeniz
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde Hatay'ın güney kıyı kesimleri 3,5 m Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.