Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ Tehlikesi ile Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı

Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Toz Taşınımı

Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde Hava

Marmara

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Edirne °C, 16°C: Az bulutlu ve açık

İstanbul °C, 11°C: Az bulutlu ve açık

Kırklareli °C, 16°C: Az bulutlu ve açık

Kocaeli °C, 14°C: Az bulutlu ve açık

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği bekleniyor.

A.Karahisar °C, 12°C: Az bulutlu ve açık

Denizli °C, 17°C: Az bulutlu ve açık

İzmir °C, 18°C: Az bulutlu ve açık

Manisa °C, 17°C: Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

Adana °C, 25°C: Az bulutlu ve açık

Antalya °C, 25°C: Az bulutlu ve açık

Hatay °C, 22°C: Az bulutlu ve açık

Mersin °C, 24°C: Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Ankara °C, 15°C: Az bulutlu ve açık

Çankırı °C, 15°C: Az bulutlu ve açık

Eskişehir °C, 14°C: Az bulutlu ve açık

Konya °C, 12°C: Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bolu °C, 14°C: Az bulutlu ve açık

Düzce °C, 14°C: Az bulutlu ve açık

Sinop °C, 11°C: Az bulutlu ve açık

Zonguldak °C, 11°C: Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Artvin °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

Samsun °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

Amasya °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

Trabzon °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum °C, 2°C: Parçalı ve az bulutlu

Kars °C, 4°C: Parçalı ve az bulutlu

Malatya °C, 14°C: Az bulutlu ve açık

Van °C, 5°C: Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır °C, 18°C: Az bulutlu ve açık

Gaziantep °C, 19°C: Az bulutlu ve açık

Siirt °C, 18°C: Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa °C, 20°C: Az bulutlu ve açık

Denizlerde Hava Durumu

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, batısı öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi, siste zayıf.

Marmara

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu güneyi yer yer sisli Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m Görüş: İyi, siste zayıf.

Ege

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m Görüş: İyi.

Akdeniz

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde Hatay'ın güney kıyı kesimleri 3,5 m Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.