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Doktor Yonca ve eşinin ölümünde kahreden detay ortaya çıktı

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolunda otomobilin gişelerdeki beton bariyerlere çarptığı kazada Doktor Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör (33) yaşamını yitirdi, 5 günlük kız bebekleri de ağır yaralandı. Yonca Haymana Güngör'ün 5 gün önce İstanbul'da doğum yaptığı, eşi ve çocuğuyla birlikte Düzce'deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Mart 2025 07:53, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 08:51
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Yürek yakan kaza, Kuzey Marmara Otoyolunun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Düzce istikametine ilerleyen Selman Güngör yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerindeki beton bariyere çarptı.

ANNE VE BABA ÖLDÜ, BEBEK AĞIR YARALI

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Selman Güngör kaza yerinde yaşamını yitirirken, eşi Yonca Haymana Güngör ile 5 günlük bebekleri ağır yaralandı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan Doktor Yonca Haymana Güngör de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. 5 günlük kız bebeklerinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

5 GÜN ÖNCE DOĞUM YAPMIŞ

Yonca Haymana Güngör'ün, İstanbul'da 5 gün önce doğum yaptığı ve eşiyle birlikte Düzce'deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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