Gürz-48 Operasyonlarında 47 Şüpheli Yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-48" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Gürz-48 Operasyonu: 47 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 22 ilde son 2 haftadır devam eden "Gürz-48" operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Terör Örgütlerine Karşı Sürekli Mücadele

"Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, İstanbul, İzmir, Adana'nın da aralarında bulunduğu 22 ilde son iki haftadır sürdürülen operasyonlarda, 47 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını aktardı.

DEAŞ Üyeleri ve Destekçileri Yakalandı

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları, terör örgütüne yardım ettikleri, sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiğini, operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonların Koordinasyonu ve Başarıları

Operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.