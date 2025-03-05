19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

Sadık Recep Kara, 19 yılı makam şoförlüğü olmak üzere 27 yıl hizmet verdiği Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Gülüç Belediyesi'ne başkan oldu. Belediyenin her kademesinde görev alan Kara,

"İYİ Partili arkadaşların desteğiyle seçimi aldık. AK Parti'nin diğer adayı da bizim arkadaşımız. Onu öteleme, dışlama gibi herhangi bir yaptırımımız yok." dedi.

Gülüç Belediye Başkanlığı Seçimi ve Sonuçları

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş hakkında çıkan hapis kararı sonrası, AK Parti'den Atilla Tarık Semiz yapılan seçimde 99 gün boyunca başkanlığa vekalet etti. Belediye Başkanlığı seçimi için 12 Şubat günü yapılan seçimde 8 oy alan Sadık Recep Kara, Gülüç Belediye Başkanı seçildi. 19 yılı makam şoförlüğü olmak üzere 27 yıl hizmet ettiği belediyeden emekli olan Kara, bu kez belediyeye başkan olarak geri döndü.

İYİ Partili Meclis Üyelerinin Desteği

İYİ Partili meclis üyelerinin de desteği ile seçimi kazanan Kara, hizmet için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Partimizin milletvekilleri, il başkanı, ilçe başkanı, belde başkanımız; iki adayımız vardı. Biri Atilla Tarık Semiz biri de bendim. Üst kurullarımızın bize vermiş olduğu yapmış oldukları destekle ilgili hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreci iyi bir şekilde yönettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İYİ Partili karşı taraftaki arkadaşların da desteğiyle bize vermiş olduğu teveccüh ile seçimi aldık. AK Parti'nin diğer adayı da bizim arkadaşımız. Onu öteleme, dışlama gibi herhangi bir yaptırımımız yok. Bizimle bu yola çıkan bizimle bu yolda devam eden tüm dostlarımızı bekleriz. Biz hizmet için varız. Dedikoduyu bıraktık. Hizmet yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Futbolun Sayesinde Belediye'ye Girişi

Eski belediye başkanı İbrahim Yalçın döneminde başladığı belediyede işe başladığını anlatan Kara,

"Ben bu belediyeye önceki başkanlarımızdan İbrahim Yalçın döneminde işe girdim. Allah razı olsun. Sonra belli bir noktalarda Gülüç Belediyespor'da yıllarca futbol oynadım. Futbolun sayesinde belediyeye girdim."

dedi.Kara, üç dönem Aydın Güngör ile çalıştığını ve Aydın başkanından da çok şey öğrendiğini belirtti. Kara, daha sonraki seçimde Atilla Tarık Semiz kardeşinin vekil olarak partinin vekili olarak belediye başkan vekilliğini 99 gün yaptığını ve ona da teşekkür ettiğini ekledi.

Belediyenin Her Kademesini Görerek Koltuğa Oturdu

Yapılan seçimin ardından makam koltuğuna oturan Kara,

"Seçim arenasında biz seçildik. Diğer arkadaşların takdiri, teveccühü ile devam ediyoruz. Biz artık burada kavganın, gürültünün, haber kirliliğinin bitmesini istiyoruz."

dedi.Kara, dört yıl sonra yeniden aday olacağını belirterek halkın yanında olacağını ve kapısının her zaman açık olacağını vurguladı:

"19 yıl makam şoförlüğü yaptım. Toplamda 27 yılda emekli oldum. Buralara vefa bilen, vatandaşın isteklerine göre hareket eden, onlarla birlikte hareket eden, onları kendinden bilen, yukarıdan bakmayan insanların gelmesi lazım."

Kara, Gülüç'ü dört yıl içinde bir noktaya getirebilirlerse bundan büyük mutluluk duyacağını ifade etti.