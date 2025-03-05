Sokak ortasında infaz! Resmen kurşun yağdırmışlar

Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre M.T. evinden çıkıp gezmeye gittiği sırada yerde hareketsiz yatan bir şahsı gördü. Bunun üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

3 YERİNDEN VURMUŞLAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralının Alpay Bozkurt (30) olduğu belirlenirken hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Bozkurt kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirenin kim olduğu ise henüz tespit edilemedi.