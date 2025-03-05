Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 36,43 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 17:48, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 17:49
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları aşağıda verilmiştir:
Salı ve Çarşamba Günleri Döviz Kurları
İstanbul Serbest Piyasa
- ABD Doları: Alış 36,4530, Satış 36,4540 / Alış 36,4300, Satış 36,4310
- Avro: Alış 38,4300, Satış 38,4310 / Alış 39,1050, Satış 39,1060
- Sterlin: Alış 46,3500, Satış 46,3600 / Alış 46,7700, Satış 46,7800
- İsviçre Frangı: Alış 40,9300, Satış 40,9400 / Alış 41,0200, Satış 41,0300
Ankara Serbest Piyasa
- ABD Doları: Alış 36,4230, Satış 36,5030 / Alış 36,4000, Satış 36,4800
- Avro: Alış 38,3900, Satış 38,4700 / Alış 39,0650, Satış 39,1450
- Sterlin: Alış 46,2900, Satış 46,5000 / Alış 46,7100, Satış 46,9200