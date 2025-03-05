Evcil hayvan sahipleri dikkat! Mikroçip zorunluluğu 2025'e uzatıldı

Evcil hayvan sahipleri için kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesi zorunluluğunda süre uzatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğine göre, tüm evcil hayvan sahipleri, 31 Aralık 2025'e kadar çip taktırarak hayvanlarını kayıt altına almak zorunda olacak.

Yeni yönetmelikte öne çıkan değişiklikler

* Barınak yerine artık "hayvan bakımevi" ifadesi kullanılacak.

* Özel hayvan yaşamevleri, Bakanlıktan izin alarak faaliyet gösterecek ve belirlenen kapasiteyi aşamayacak.

* Evcil hayvanın ölümü 30 gün, kaybolması ise 7 gün içinde yetkililere bildirilecek.

* Mikroçip uygulaması, kürek kemikleri arasına veya boyun bölgesine yapılacak.

Çip takma süresi 2025'e kadar uzatıldı

Bakanlık tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, tüm kedi ve köpek sahipleri, yetkili kurum ve kuruluşlara başvurarak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025'e kadar çiplendirerek kayıt altına aldırmak zorunda. Bu düzenleme, evcil hayvanların daha kolay takip edilmesi ve sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasını amaçlıyor.

Özel hayvan bakımevleri için yeni düzenlemeler

Özel hayvan bakımevleri için de önemli değişiklikler getirildi. Gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıktan izin almak koşuluyla özel hayvan yaşamevi kurabilecek. Ancak bu merkezler, sahiplenilen hayvanları terk edemeyecek, sahiplendiremeyecek ve belirlenen kapasitenin üzerine çıkamayacak. Bakımevleri, evcil hayvanların tüm bakım, beslenme ve sağlık süreçlerinden sorumlu olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte mikroçip uygulamasının kapsamı da genişletildi. Çipler, genetik yatkınlığı olan bazı ırklarda bacak veya göğüs bölgesine de yerleştirilebilecek.

Evcil hayvan sahiplerinin belirlenen son tarihe kadar hayvanlarını çiplendirmeleri ve yönetmelik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılıyor.