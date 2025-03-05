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6 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye'nin imzaladığı 6 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 09:44, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 09:45
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6 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Buna göre, 30 Nisan 2018'de Taşkent'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşma" onaylandı.

Anlaşma, göçmen işçilerin ev sahibi ülkedeki haklarına ilişkin detayları içeriyor.

Karakas'ta 29 Nisan 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı.

Zapt, iki ülke arasında balıkçılık ve su ürünleri alanında işbirliği için uzman değişimi, denizcilik kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma ve balıkçılık denetimi gibi alanlara odaklanıyor.

Ankara'da 22 Aralık 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İnşaatta Normatif ve Birim Fiyatlandırma Sisteminin İyileştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da onaylandı.

Zapt, ortak bir teknik terminoloji geliştirmeyi, yönetim ve teknik deneyim alışverişi fırsatlarının artırılmasına temel oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda taraflar, mevcut yıllık birim fiyatlarının sistemleştirilmesi ve analizi, kaynakların tahmini fiyatlarının belirlenmesi ve resmileştirilmesi, inşaat ve montaj işleri için ortak fiyatların ayarlanması, analizi ve resmileştirilmesi alanlarında işbirliği yapacak.

Ankara'da 1 Temmuz 2024'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" de onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Protokol, iki ülkenin karşılıklı olarak diplomatik temsilcilikleri tarafından kullanılacak arsaların takas edilmesini amaçlıyor.

Lusaka'da 28 Temmuz 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması" da onaylandı.

Anlaşma, "suç gelirlerinin aklanması", "sınır aşan suçlar", "yasa dışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı", "insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı göç", "silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyoaktif maddelerin ve toksinlerin yasa dışı ticareti", "para, pasaport, vize ve her türlü evrakta sahtecilik", "organize suçlar ve gümrüklü eşya kaçaklığı" alanlarında işbirliğini hedefliyor.

İstanbul'da 19 Nisan 2024'te imzalanan "Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü" de onaydan geçti. Protokol kapsamında iki ülke, istatistiki bilgi teatisi, kara yolu ile eşya taşımacılığının serbestleştirilmesi ve 2024 yılı ilave geçiş belgesi ile 2025 yılı kotalarının belirlenmesi konularında mutabık kaldı.

İki mutabakat zaptının onaylanmasına dair kanun da yayımlandı

Ayrıca, Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" da onaylanarak yayımlandı.

Kanun kapsamında 27 Kasım 2021'de Aşkabat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptı" onaylandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" da Resmi Gazete'de yer aldı. Kanun, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşması"nın onayını içeriyor

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