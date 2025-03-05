5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacaktır.

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