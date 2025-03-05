5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
Devlet Arşivleri Başkanlığı, TCDD, Diyarbakır BŞB ve 2 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mart 2025 09:55, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 09:55
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alacak
- İlan -1 - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 18 Nisan 2025.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacaktır.
Diyarbakır BŞB ilanı detayları için
Erciyes Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel Alacak
- İlan -2 - Erciyes Üniversitesi 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2025.
Erciyes Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacaktır.
Erciyes Üniversitesi ilanı detayları için
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 57 İşçi Alacak
- İlan -3 - TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 57 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Mart 2025.
Devlet Arşivleri Başkanlığı 20 Uzman Yardımcısı Alacak
- İlan -4 - Devlet Arşivleri Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2025.
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Giriş Sınavı ile Arşiv Uzman Yardımcısı alımı yapacaktır.
Devlet Arşivleri ilanı detayları için
Bursa Uludağ Üniversitesi 142 Sözleşmeli Personel Alacak
- İlan -5 - Bursa Uludağ Üniversitesi 142 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Mart 2025.
Bursa Uludağ Üniversitesi, başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edecektir. Başvurular, belirtilen tarihler arasında online olarak yapılacaktır.