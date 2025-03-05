Altının kilogram fiyatı 3 milyon 472 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 3 milyon 472 bin liraya yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 18:05, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 18:07
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 420 bin lira, en yüksek 3 milyon 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 472 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 470 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP İşlem Hacmi ve Miktarı
- Altında toplam işlem hacmi: 3 milyar 330 milyon 650 bin 796,70 lira
- İşlem miktarı: 966,15 kilogram
Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 331 milyon 601 bin 440,56 lira düzeyinde gerçekleşti.
En Fazla İşlem Yapan Kurumlar
- Uğuras Kıymetli Madenler
- Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler
- Zirve Değerli Madenler
- İstanbul Altın Rafinerisi
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler yukarıda sıralanmıştır.