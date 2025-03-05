Altının kilogram fiyatı 3 milyon 472 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 420 bin lira, en yüksek 3 milyon 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 472 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 470 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP İşlem Hacmi ve Miktarı





Altında toplam işlem hacmi: 3 milyar 330 milyon 650 bin 796,70 lira

İşlem miktarı: 966,15 kilogram

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 331 milyon 601 bin 440,56 lira düzeyinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar





Uğuras Kıymetli Madenler

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler

Zirve Değerli Madenler

İstanbul Altın Rafinerisi

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler yukarıda sıralanmıştır.