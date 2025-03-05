Edirne'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla ülkeye giren 23 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 10:05, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 10:05
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.