TÜİK Tarımsal İş Gücü Ücret Artışlarını Açıkladı

Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Rekorlarla İlerliyor
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Rekorlarla İlerliyor
%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Nilüfer bebek 112 Acil Çağrı Merkezi ile hayata tutundu
Nilüfer bebek 112 Acil Çağrı Merkezi ile hayata tutundu
Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı
Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı
Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti
Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti
Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza
Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza
Benzine Bir İndirim Daha Geliyor...
Benzine Bir İndirim Daha Geliyor...
İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
Dijital Ortam, Lise Öğrencileri İçin Şiddetin İlk Adresi
Dijital Ortam, Lise Öğrencileri İçin Şiddetin İlk Adresi
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
Otomotiv Pazarında Daralma: Satışlar Yüzde 14 Düştü
Otomotiv Pazarında Daralma: Satışlar Yüzde 14 Düştü
Uraloğlu: 5G, Yapay Zekanın Kullanımını Artıracak
Uraloğlu: 5G, Yapay Zekanın Kullanımını Artıracak
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci Uyarısı
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci Uyarısı
Yılın ikinci faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı yarın açıklanacak
İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde
Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor
Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor
Yeni Kimlik Kartı değişimini tamamlayan ilk ve tek il
Yeni Kimlik Kartı değişimini tamamlayan ilk ve tek il
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TÜİK Tarımsal İş Gücü Ücret Artışlarını Açıkladı

TÜİK'in 2024 verilerine göre mevsimlik tarım işçi ücretleri yüzde 84,2 arttı. En yüksek yevmiye Rize'de, aylık ücret ise Ardahan'da.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mart 2025 10:17, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 10:18
Yazdır
TÜİK Tarımsal İş Gücü Ücret Artışlarını Açıkladı

TÜİK geçen yıla ilişkin tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı bültenini yayımladı. Buna göre, mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretlerinin 2024 yılında yüzde 84,2 arttığı öğrenildi. En yüksek günlük yevmiye Rize'de, aylık yevmiye ise Ardahan'da verildi.

TÜİK Verilerine Göre 2024 Yılı Tarımsal Ücret Artışları

TÜİK'in son verilerine göre, tarımsal işletmelerde 2024 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 84,2 artarak 943 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 95,5 artarak 26 bin 259 TL oldu.

Mevsimlik İşçi Ücretleri

  • Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 84,8 artış göstererek bin yedi TL oldu.
  • Kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 85,9 artış göstererek 890 TL oldu.

Sürekli Tarım İşçilerine Ödenen Aylık Ücretler

  • Erkek işçiler için yüzde 94,8 oranında artarak 27 bin 788 TL oldu.
  • Kadın işçiler için yüzde 90,5 artarak 19 bin 328 TL oldu.

Mevsimlik İşçilerde En Yüksek Ücret Rize'de

Tarımsal işletmelerde 2024 yılında mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 2 bin 32 TL, kadın işçiler için bin 960 TL ile Rize ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 753 TL ile Adana, kadın işçiler için ise 569 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

Sürekli Erkek İşçilerde En Yüksek Aylık Ücretler Ardahan'da

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 39 bin 133 TL ile Ardahan'ın, kadın işçilere 18 bin 152 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 18 bin 267 TL, kadın işçiler için 17 bin 637 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber