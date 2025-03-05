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Öcalan'ın Silah Bırakma Çağrısına PKK'dan Net Yanıt Geldi

PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Mustafa Karasu'dan yanıt geldi. Karasu, silahlı mücadelenin sonlandırılacağını belirtti.

Haber Giriş : 05 Mart 2025 10:22, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 11:32
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu'dan yanıt geldi. Karasu, "PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacak mı?" tartışmalarına ilişkin,

Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın yanıtını verdi.

Öcalan'ın Çağrısına PKK'dan Yanıt

Sürecin nasıl devam edeceği merak edilirken, PKK'dan şu ana kadar ki en net yanıt geldi. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, silahlı mücadeleyi sonlandıracaklarını söyledi. "Terör örgütü PKK Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacak mı?" sorusuna Karasu şu yanıtı verdi:

PKK bir önderlik hareketidir. PKK'nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını ne edeceğini belirler. Biz bir bütün olarak bu hareketi, mücadeleyi temsil edemeyiz. Ama önderlik bir bütün olarak bu hareketi temsil etmeyi ifade ediyor.

Silahlı Mücadelenin Sonlandırılmasını Gerçekleştireceğiz

Biz bu bilinçteyiz. Hep bu yaklaşım içinde olduk. Önderliğin izleyicileri, takipçileri olduk. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın. Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor.

Süreç Bahçeli'nin Çağrısı ile Başladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Dem Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü. Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti. İmralı Heyeti ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

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