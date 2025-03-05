2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
2025-HMGS/1 sınavı 27 Nisan'da yapılacak. Başvurular 5-17 Mart arasında alınacak.
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 tarihinde uygulanacaktır.Sınava başvurular, 5-17 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 5 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-HMGS/1 Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
- Başvuru Kılavuzu
- Aday Başvuru Formu
- Başvuru Merkezleri
- Aday İşlemleri Sistemi (AİS) Engelli Başvuru Kullanıcı Kılavuzu
2025-HMGS/1: Başvuruların Alınmasıhttps://t.co/EoQJOd2Sm8 pic.twitter.com/QbJ1YnN4NXÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 5, 2025