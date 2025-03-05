2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 tarihinde uygulanacaktır.Sınava başvurular, 5-17 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 5 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-HMGS/1 Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI