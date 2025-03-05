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TDV, Sudan'daki Savaş Mağdurlarına Ramazan Yardımı Ulaştırdı

TDV, Sudan'da savaş mağdurlarına gıda yardımı ulaştırdı, iftar programları düzenledi ve kardeşlik sofraları kurdu. 7 bin kişiye destek sağlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mart 2025 10:39, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 10:42
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TDV, Sudan'daki Savaş Mağdurlarına Ramazan Yardımı Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan'daki savaş mağdurlarına Ramazan yardımı ulaştırdı.

Ramazan Yardımları ve İftar Programları

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı dolayısıyla Sudan'ın Ed Damir bölgesinde yaşayan savaş mağdurlarına gıda yardımı ulaştırdı, iftar programı düzenledi.

Yardım ve Destek Çalışmaları

Sudan'da iç savaşın etkisiyle zor şartlar altında hayat mücadelesi veren 7 bin kişiye destek olmak amacıyla harekete geçen TDV, Ramazanın ilk gününde bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıttı. Vakıf ayrıca, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan göçmenler için iftar programı düzenleyerek kardeşlik sofraları kurdu.

"Ramazan'ın bereketini paylaşmak için buradayız"

Türkiye Diyanet Vakfı Sudan Koordinatörü Muhammet Yorulmaz, yaptığı açıklamada, savaş mağdurlarına yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ramazanın ilk iftarını, savaşın izlerini taşıyan bu kardeşlerimizle birlikte yapmak, onların mutluluğuna ortak olmak için buradayız. TDV olarak Sudan'da, zor durumda olan kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Göç ve Yardım Faaliyetleri

Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle başkent Hartum'dan Ed Damir, Atbara ve Shendi bölgelerine büyük bir göç yaşandığını ifade eden Yorulmaz, TDV'nin güvenli bölgelerde insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Ramazan Ayı Yardımları

Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan'daki Ramazan ayı yardımları kapsamında iftar sofraları kurmaya, gıda desteği sağlamaya ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.

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