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Kamu İdarelerinde Kontrol Sistemleri Yeniden Düzenlendi

Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği standartlara göre oluşturulacak. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2025 10:50, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 10:50
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Kamu İdarelerinde Kontrol Sistemleri Yeniden Düzenlendi

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde "iç kontrol" ve "ön mali kontrol" faaliyetinin uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik süreçler tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yönetmelikleri Yürürlüğe Girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Kamu İç Kontrol" ve "Kamu Ön Mali Kontrol" yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İç Kontrol Faaliyetlerinin Amaçları

Buna göre, kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla iç kontrol faaliyetleri yürütülecek.

Kamu İdarelerinin Sorumlulukları

  • Kamu idareleri, Bakanlık tarafından belirlenen standart, düzenleme ve yöntemlere uygun olarak iç kontrol sistemlerini oluşturacak, izleyecek ve geliştirecek.
  • İç kontrol sisteminin oluşturulmasında ve uygulanmasında, idarelerin kurumsal kapasiteleri, yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin niteliği ile mali durumları gibi kendilerine özgü koşullar dikkate alınacak.
  • Sorumluluk, faaliyet ve süreçlerde yer alan bütün görevlileri kapsarken, iç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilecek ve alınması gereken önlemler belirlenecek.

Ödenek Gönderme Belgesi ile Harcama Yetkisi

Ödenek gönderme belgesi ile harcama yetkisi verilen birimler, kamu iç kontrol standartlarına uyum sağlamaktan sorumlu olacak.

Nüfusu 50 Bini Geçmeyen Belediyeler

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre nüfusu 50 bini geçmeyen belediyeler, kamu iç kontrol standartlarına uyum sağlayacak. Ancak kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planlarını hazırlama yükümlülüğü bulunmayacak.

Ön Mali Kontrol Süreçleri

Ön mali kontrolü, mali hizmetler birimi tarafından gerçekleştirilecek. Ön mali kontrol görevi de idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından yerine getirilecek.

Ön Mali Kontrole Tabi İşlemler

İdarelerin, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için 10 milyon lirayı, yapım işleri için 30 milyon lirayı aşanlar ön mali kontrole tabi olacak. Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin mali hizmetler birimince kayıtları tutulacak ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilecek. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetmeliği

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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